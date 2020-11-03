РИАМО - 3 ноя. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядок работы с системой мониторинга движения медикаментов упрощается, сообщает ТАСС.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в материале.

Теперь от системы не нужно будет ожидать подтверждение, что сведения о приемке успешно зарегистрированы. Препараты можно будет выводить из оборота через кассы сразу после уведомления системы.

Также до 1 июля 2021 года упрощается порядок «обратной приемки лекарств» при перевозке их в Россию и обороте внутри РФ. Мера поможет ускорить процесс операций с лекарствами для всех участников и снизит зависимость от задержек со стороны поставщиков.

Кроме того, до 1 февраля следующего года производители будут наносить коды на препараты, аптеки их должны сканировать, а операции внутри страны станут проще. Все сведения нужно будет заносить в систему, но производить дальнейшие действия с препаратами можно не дожидаясь ответа, если он не получен в течение 15 минут.

Данное упрощение не коснется категории лекарств из высокозатратных нозологий. ​