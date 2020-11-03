РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. В городском округе Люберцы регулярно проводится дезинфекция подъездов, если жители недовольны качеством уборки или заметили ее отсутствие, они могут написать об этом в администрацию, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В целях профилактики и недопущения распространения Covid-19 в городском округе Люберцы ежедневно проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Обрабатываются перила, почтовые ящики, лифтовые кабины, дверные и оконные ручки, панели домофонов и кодовых замков. Если по каким-либо причинам в вашем подъезде не проводится дезинфекция, оставляйте комментарии под моим постом в Instagram», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что также можно сообщить на личную почту: glava@lubreg.ru.