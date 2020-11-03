РИАМО - 3 ноя. В одном из дворов на Юбилейном проспекте, расположенном в подмосковном Реутове, создали первый мини-сквер, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Продолжаем реализацию проекта по созданию мини-скверов на территории городского округа в рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды». Она была принята в муниципалитете в 2018 году, в 2019 году проводились проектно-изыскательные работы», - сказал Каторов.

Он также отметил, что Реутов является достаточно компактным муниципальным образованием, в северной и южной его частях располагаются благоустроенные парки «Фабричный пруд» и Центральный городской, также в этом году началось проектирование парковой зоны в микрорайоне 6А между МКАД и на улице Реутовских ополченцев.

«Помимо этого, мы продолжаем приводить в порядок дворовые территории. Тем более, такой запрос есть у наших жителей. В этом году мы обновили двор между домами 34, 36, 38 по Юбилейному проспекту», - добавил Каторов.

Здесь установили новый детский игровой комплекс, оборудовали спортивную зону с тренажерами и площадкой для подвижных игр, расширили тропиночную сеть, сделали светодиодное освещение, высадили деревья и кустарники.

«Каждый год мы планируем обновлять в городском округе по два-три мини-сквера. Уверен, что практику создания таких маленьких благоустроенных пространств по достоинству оценят наши жители», - заключил градоначальник.

Первый этап работ по благоустройству мини-скверов был закончен в 2020 году еще в двух дворах: у дома №5 по улице Октября и между домами №1 по Юбилейному проспекту и №6 по улице Молодежной.