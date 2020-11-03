РИАМО - 3 ноя. За последние сутки в Москве выявили 5150 новых случаев коронавируса, за все время пандемии в столице выявили 439 355 случаев инфицирования, сообщает столичный оперативный штаб.

Также за последние сутки в столице скончались еще 63 пациента с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 6 936 человек с коронавирусом.

Кроме того, за сутки вылечились от Covid-19 еще 3647 пациентов, число выздоровевших увеличилось до 321 679.

За последние сутки в России подтверждено 18 648 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. В 23,7% случаев болеют бессимптомно. Общее число случаев заражения в стране составило 1 673 686. За весь период эпидемии выздоровели и выписались 1 251 364 человека, скончались 28 828 пациентов.

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.