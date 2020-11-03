РИАМО - 3 ноя. Завершено строительство еще двух домов на 480 квартир в столичном ЖК «Некрасовка», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова, объекты прошли проверку и получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

«Всего в двух 17-этажных жилых домах 480 квартир. Объектам присвоен адрес: Москва, улица Вертолетчиков, дом 4, корпуса 1 и 2 (ЮВАО)», - говорится в сообщении.

Площадь первого корпуса — 16,7 тысячи квадратных метров, второго корпуса - 22,3 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории расположены детские площадки, места для отдыха, а также выполнено озеленение.

Всего в рамках проекта собираются построить 19 многосекционных жилых домов.