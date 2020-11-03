РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Власти подмосковного Подольска встретятся с общественниками по вопросу реконструкции парка Талалихина 4 ноября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина 4 ноября в 12:00 пройдет встреча общественного совета парка с представителями администрации Подольска по вопросу проведения в 2021 году работ по реконструкции в соответствии с концепцией развития парка. Место встречи - у главного входа в парк», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с концепцией развития общественного пространства горожане могут на официальном сайте городского парка отдыха.