РИАМО - 3 ноя. Из-за потребности Подмосковья в кислороде в регионе были налажены, а также увеличены объемы производств жидкого кислорода, включая медицинский, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятия «Линде Газ Рус» и «Криогенмаш» работают в Балашихе. Первое занимается производством медицинских и промышленных газов, а второе – производством того оборудования, посредством которого в стране выпускается 80% всех технических газов.

«Наша задача сейчас - помочь предприятиям и обеспечить бесперебойное снабжение медицинским кислородом лечебных учреждений. Модель оснащения больниц жидким кислородом более эффективна, когда необходимо оперативно обеспечивать большие объемы поставок. Это оптимизация логистики, сокращение издержек. Подмосковье работает именно по такой модели, которую мы представили министру промышленности и торговли России Денису Мантурову», - сказала глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что из-за возросшей потребности Подмосковья в кислороде, объемы производств жидкого кислорода, включая медицинский, и оборудование для его производства были налажены, а также увеличены в кратчайшие сроки. Производство кислорода в Подмосковье возросло на 9,3% за первые девять месяцев, а в предыдущем месяце рост составил 37,8%.

Глава Мининвеста Подмосковья совместно с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым обсудили сокращения сроков выдачи лицензии, которая позволяет заниматься производством медицинского кислорода, а также внедрить новую программу модернизации воздухоразделительного оборудования по всей стране. Для того, чтобы стимулировать предприятия, Зиновьевой был предложен инвестиционный налоговый вычет для тех, кто будет заниматься модернизацией своих установок.