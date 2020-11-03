РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. Два детских сада микрорайона Железнодорожный Балашихи объединят в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности и качества образования в Балашихе, соответствующее постановление главы городского округа Сергея Юрова имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Данное постановление было подписано 2 ноября в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности и качества образования в городском округе в соответствии с федеральными законами «Об образовании в РФ», «О некоммерческих организациях», решением совета депутатов Балашихи «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Балашихи».

«Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №33 «Планета детства» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 компенсирующего вида», – говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной уставной деятельностью детского сада №33 «Планета детства» станет предоставление на территории городского округа Балашиха общедоступного и бесплатного дошкольного образования.