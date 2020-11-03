РИАМО - 3 ноя. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между компаниями «Ритм» и «Медикэл» для поддержания цен на торгах, проводимых региональными отделениями ФСС Российской Федерации на поставку слуховых аппаратов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ходе торгов вышеуказанные участники отказались от конкурентной борьбы. Фирмы «Ритм» и «Медикэл» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта.

«По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО ЗСА «Ритм» и ООО «Медикэл» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами - конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.