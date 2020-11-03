РИАМО - 3 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Энергострой» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

На компанию пожаловалось предприятие «Сергиево-Посадская Теплосеть» из-за того, что фирма уклонялась от заключения контракта на выполнение работ по аварийному ремонту внутреннего электроснабжения электрооборудования котельных.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Энергострой» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — отмечается в материале.

Компания не согласилось с решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.