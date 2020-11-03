Из-за аварии произошел затор на дороге. На кадрах видно, что на месте ДТП находятся машины скорой помощи и реанимации.
ДТП произошло на улице Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1.
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Из-за аварии произошел затор на дороге. На кадрах видно, что на месте ДТП находятся машины скорой помощи и реанимации.
ДТП произошло на улице Садовая-Черногрязская, дом 4, строение 1.
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