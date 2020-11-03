РИАМО – 3 нояб. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти дальше первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в столице Франции, сообщает Газета.ru.

Российский теннисист противостоял испанскому спортсмену Алехандро Давидовичу-Фокине.

«Встреча, которая продлилась 1 час 47 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:2, 2:6 в пользу соперника Хачанова», – говорится в сообщении.

Следующим соперником испанского спортсмена станет француз Бенжамен Бонзи.

Тем временем, российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятое место в турнирном рейтинге.