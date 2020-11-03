РИАМО - 3 ноя. В столице на улице Малой Пироговской ограничат движение транспорта из-за прокладки инженерных сетей, специалисты будут работать круглосуточно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ограничения введут на следующих участках: у дома 14 (с 2 по 30 ноября); от дома 14 до дома 16 (с 1 по 8 декабря)», — отмечается в материале.

Также ограничение коснется участков: от дома 16 до дома 18, строения 1, с 9 по 21 декабря; от дома 18, строения 1 до дома 20, строения 1, с 26 января по 9 февраля 2021 года и от дома 20, строения 1 до дома 25 с 10 февраля по 10 марта 2021 года.

Кроме того, ограничено движение будет с 11 по 17 января 2021 года в районе дома 18, строения 1.

Во время работ специалисты займут одну полосу и места для парковок. Автолюбителей Москвы призывают к внимательности и заранее планировать свой маршрут.