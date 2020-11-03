РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 ноя. В Домодедове разыскивают пропавшего 30 октября 42-летнего Александра Кипу, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Кипа Александр Петрович, 42 года, город Домодедово, Московская область.

С 30 октября 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 170 сантиметров, он нормального телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Среди особых примет - татуировка на руке.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или по номеру 112.