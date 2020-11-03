РИАМО - 3 ноя. В Москве за последние сутки вылечились от коронавируса еще 3647 пациентов, число выздоровевших продолжает увеличиваться, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3647 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 321679», - сказала Ракова.

Перед выпиской пациент проходит специальные исследования и получает нужные рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это должен быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Вылечившиеся также могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Также за последние сутки в Москве умерли 63 пациента с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии от инфекции скончались 6936 человек.

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.