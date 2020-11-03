РИАМО - 3 ноя. На музейно-выставочных площадках выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) во вторник пройдут лекции, экскурсии и мастер-классы, большинство из них - в онлайн-режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сразу несколько мероприятий проведут в центре «Космонавтика и авиация». Их приурочат к 63-й годовщине первого полета на орбиту собаки по кличке Лайка. Хотя ее путешествие закончилось трагически, благодаря ему удалось ответить на главный вопрос: как живое существо переносит космическую невесомость», - говорится в сообщении.

Также все желающие смогут послушать лекцию «Четвероногие первопроходцы. Собаки в космосе» в рамках которой расскажут про животных, побывавших в космосе.

Для ценителей искусства Музей кино проведет аудиолекцию «Эйзенштейн и традиция карикатуры XIX века». А уже в 17:00 в формате подкаста расскажут о короткометражном кино в рамках аудио-лекций «Короткий подкаст о коротком метре».

Не обделит внимание москвичей и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Здесь покажут выступление тихоокеанских дельфинов Молли и Сири и многое другое.

В рамках акции «Ночь искусств» для москвичей подготовили более 180 бесплатных экскурсий, театральных представлений, музыкальных концертов, мастер-классов и викторин. Из-за угрозы распространения сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции их проведут в онлайн-формате.