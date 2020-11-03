РИАМО - 3 ноя. Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%, сообщает Газета.ru.

Исследователи предполагают, что это связано с физиологическими изменениями, которые происходят в организме в этот период.

«Речь идет об учащении пульса, сдвигах в иммунной системе, снижении емкости легких и ином потреблении кислорода», - говорится в сообщении.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые рассмотрели статистику, собранную с 22 января по 3 октября. Так, из более чем 19 тысяч зараженных коронавирусом обследованных беременных женщин скончались 33 пациентки.

В России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.