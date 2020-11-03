РИАМО - 3 ноя. В Москве количество самозанятых увеличилось на 202 тысячи человек за девять месяцев текущего года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За девять месяцев 2020 года в бюджет Москвы поступило 800 миллионов рублей налога на профессиональный доход — это на 62% больше, чем за весь 2019 год», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Из-за пандемии коронавируса самозанятым были предоставлены различные меры поддержки. К примеру, был дан налоговый капитал для уплаты налогов.

По данным на конец октября, больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работали в строительстве, доставке, грузовых и пассажирских перевозках, сдавали квартиры в аренду.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что доходы самозанятых растут.

«Так, в сентябре самозанятые выдали почти втрое больше чеков на свои услуги, чем в марте 2020 года, а средний размер чека увеличился за этот период на 15%— до 1715 рублей», - сказал Пуртов.