РИАМО - 3 ноя. Московский планетарий расскажет всем желающим про астрономию в рамках цикла бесплатных онлайн-лекций «Трибуна ученого», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трансляции пройдут на официальном сайте планетария и на его страницах в социальных сетях.

«Каждый выпуск будет сопровождаться презентацией, а после лекции все желающие смогут в прямом эфире задать вопросы лекторам — известным астрономам, ученым и популяризаторам науки», — говорится в сообщении.

4 ноября в 19:00 кандидат физико-математических наук, популяризатор астрономии, член ученого совета Московского планетария Михаил Шевченко расскажет зрителям о важных вехах в истории развития астрономии в рамках лекции «Космос – пути познания».

Кандидат физико-математических наук старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин ответит на вопрос, есть ли на Венере жизнь и что такое фосфин, который обнаружили в облаке этой планеты.

Уже 8 декабря всем желающим объяснят, чем опасна космическая радиация и вспышки на Солнце.

Записи лекций будут доступны на официальном YouTube-канале планетария.