РИАМО - 3 ноя. Недельные эпидемические пороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 47 регионах России, болеют в основном взрослые, сообщает kp.ru.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах страны. Превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослых», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Между тем, от гриппа уже привились более 49 миллионов россиян, что составляет больше 33% всего населения страны.

В Роспотребнадзоре уточняют, что ситуации по заболеваемости находится под контролем.