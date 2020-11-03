РИАМО - 3 ноя. Недельные эпидемические пороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 47 регионах России, болеют в основном взрослые, сообщает kp.ru.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах страны. Превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослых», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Между тем, от гриппа уже привились более 49 миллионов россиян, что составляет больше 33% всего населения страны.
В Роспотребнадзоре уточняют, что ситуации по заболеваемости находится под контролем.
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