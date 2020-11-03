РИАМО - 3 ноя. Самыми популярными для юных москвичей в «Московской электронной школе» стали материалы по информатике, английскому и русскому языкам, математике и алгебре, ими воспользовались более 540 тысяч раз, сообщается на сайте мэра столицы.

«Количество образовательных интерактивных приложений также увеличилось почти в два раза — их уже свыше 126 тысяч. Ими воспользовались более 23 миллионов раз», - говорится в сообщении.

Большой популярностью пользуются приложения по русскому и английскому языкам, математике, окружающему миру и физической культуре. Их просмотрели порядка 10 миллионов раз. 10 самых популярных приложений за год в среднем читают более 215 тысяч раз.

Особо часто пользователи МЭШ просматривали сценарии. Популярнее всего сценарии уроков по английскому языку. За год количество просмотров достигло 3,7 миллиона. На втором месте — русский язык.

В десятку самых востребованных сценариев уроков вошли материалы по математике, физической культуре, литературе, информатике, географии, технологии и физике. Суммарно сценариями уроков по этим дисциплинам воспользовались более 4,5 миллионов раз.