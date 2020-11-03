РИАМО - 3 ноя. В День народного единства, который отмечают 4 ноября, изменятся часы работы в центрах Госуслуг, ЗАГСах и центрах социального обслуживания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Взрослые поликлиники 4 ноября будут работать с 9:00 до 16:00. Медицинскую помощь на дому станут оказывать с 8:00 до 20:00. При необходимости время работы выездных служб могут продлить», - говорится в сообщении.

Также травмпункты при поликлиниках будут функционировать по графику поликлиник или круглосуточно, а КТ-центры – круглосуточно.

Врачи детских поликлиник 4 ноября станут оказывать медицинскую помощь на дому с 9:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:30. Травматологические отделения будут открыты с 8:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 6:30 до 12:00.

Центры социального обслуживания работать в праздник не будут, но в экстренном случае москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соцработники доставят на дом продукты питания и лекарства. Остальные услуги предоставят дистанционно.

В ЗАГСах 4 ноября будет выходной. Во вторник учреждения работают с 9:00 до 17:00. 5, 6 и 7 ноября отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания можно посетить по предварительной записи с 9:00 до 18:00.

Центры Госуслуг 4 ноября работать не будут. Специалисты других служб, которые находятся в офисах «Мои документы», в праздничный день станут принимать по собственному графику.

Ветеринарные клиники столицы будут работать в обычном режиме.