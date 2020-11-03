РИАМО - 3 ноя. Минпромторг разработал техрегламент, согласно которому автомобилисты должны будут проходить внеплановый техосмотр при минимальных изменениях в машине, пишет во вторник газета «Известия».

Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» также запрещает использование ряда б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности. Между тем, сенатор Андрей Кутепов предложил отказаться от этих поправок, из-за которых автомобилисты могут начать чинить машины самостоятельно.

«Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут купить новые, импортные», — сказано в обращении Кутепова.

Эксперты уверены, что новые поправки негативно скажутся и на рынке автосервисов, где работают около 1,5 миллионов россиян.

Кроме того, под ударом окажутся и компании, которые занимаются промышленным восстановлением деталей. Эти организации окажутся не нужны. Ведь в такие компании, как правило, обращаются фирмы для восстановления б/у запчастей.