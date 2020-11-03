РИАМО – 3 ноя. Благодаря информационному ресурсу «Цифровые СНТ» (www.preds.ru) в Подмосковье было проведено более 50 общих онлайн-собраний СНТ, для тех, кто не пользуется электронными сервисами, предусмотрена возможность обзвона оператором, сообщил РИАМО председатель союза дачников Московской области, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«В рамках стартовавшего в 2020 году совместного проекта министерства имущественных отношений, Московского областного БТИ и союза дачников Подмосковья «Цифровые СНТ Подмосковья» для проведения электронных голосований был создан информационный ресурс www.preds.ru, на котором за первые полгода работы зарегистрировалось свыше 600 СНТ из разных муниципалитетов. Уже провели первые электронные общие собрания более 50 СНТ», - сказал Чаплин.

Он добавил, что для тех, кто не пользуется электронными сервисами, предусмотрена возможность обзвона оператором call-центра по вопросам повестки общего собрания. Кроме того, на период сложной эпидемиологической обстановки разрешены заочные собрания в СНТ по всем вопросам.

«Важно максимально учитывать интересы каждого владельца участка, дать людям удобный инструмент как для регистрации недвижимости, так и для проведения общих собраний СНТ. Электронные технологии позволяют сократить сроки и стоимость большинства мероприятий, связанных с дачными и садовыми участками. При этом нужно делать все нововведения доступными людям старшего поколения», - добавил Чаплин.