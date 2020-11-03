РИАМО - 3 ноя. Свыше 400 тысяч москвичей получили вакцину от гриппа в мобильных пунктах вакцинации за два месяца, что почти в два раза больше, чем в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мобильные пункты вакцинации принимали горожан с 1 сентября по 31 октября.

«Возрастающая популярность мобильной вакцинации, с одной стороны, говорит о том, что москвичи оценили удобство пунктов. Прививку в них можно было сделать всего за 15 минут, например, по пути на работу», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Около 50 пунктов мобильной вакцинации от гриппа были расположены возле торговых центров, а также у остановок общественного транспорта — станций метро, Московского центрального кольца и пригородных электричек.

Прививочные кабинеты в городских поликлиниках продолжают работу.