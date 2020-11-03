РИАМО – 3 ноя. На сегодняшний день в Подмосковье выявлено более 400 тысяч незарегистрированных строений в садовых некоммерческих товариществах, для дачников региона проводят консультации по регистрации недвижимости, сообщил РИАМО председатель союза дачников Московской области, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«На сегодня выявлено более 400 тысяч незарегистрированных строений. Их владельцам администрации муниципальных образований направляют письма с рекомендацией узаконить свою недвижимость», - сказал Чаплин.

Он отметил, что в рамках соглашения между союзом дачников Подмосковья и ГБУ «Московское областное БТИ» проводятся бесплатные консультации как в очной форме, так и через соцсети, налажена работа с председателями СНТ. При коллективных заявках БТИ предоставляет значительные скидки на межевание участков и подготовку технических планов строений.

Чаплин также отметил важность «дачной амнистии» для дачников Подмосковья.

«Упрощенный порядок оформления строений – переходный, законодатель планировал отменить «дачную амнистию» в 2019 году для упорядочения застройки (направление уведомления о начале строительства дает возможность сократить проблемы при последующем оформлении права собственности), но статистика показала, что необходимо продление», - рассказал Чаплин.

Он добавил, что в случае продления с 1 марта 2021 года до 1 марта 2026 года «дачная амнистия» будет действовать также и для строений на участках для индивидуального строительства и личного подсобного хозяйства.

«Дачная амнистия» стартовала в России в 2006 году и помогла людям зарегистрировать по упрощенной схеме порядка 14 миллионов объектов недвижимости.

Ранее Госдума одобрила законопроект о продлении «дачной амнистии» в первом чтении.