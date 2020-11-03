РИАМО - 3 ноя. В лифте можно заразиться коронавирусом, если перед этим в нем ехал человек инфицированный Covid-19, сообщает РИА Новости.

Риск заражения существует из-за того, что помещение в лифте, как правило, небольшое и не проветривается.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По последним данным, в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах.

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3 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 648 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 567 больных. В Москве - 5 150.

- Ученые пришли к выводу, что летальность от коронавируса вдвое увеличена для беременных женщин, смертность в данной категории составила 0,2%, летальность среди небеременных женщин равна 0,1%.

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.