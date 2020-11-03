РИАМО - 3 ноя. В подмосковном городе Лобня на улице Лейтенанта Бойко нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16:30 2 ноября от оперативного дежурного ЕДДС города Лобня поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны по адресу: Лобня, улица Лейтенанта Бойко, дом 103», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами МВД города Лобня выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на 3 ноября.