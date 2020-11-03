РИАМО – 3 ноя. Благодаря изменениям в правовом регулировании финансовых обязательств доля должников в подмосковных садовых некоммерческих товариществах уменьшилась с 30% до 10%, сообщил РИАМО председатель союза дачников Московской области, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Новый закон о садоводах 217-ФЗ, вступивший в силу 1 января 2019 года, ввел прямую норму по оплате взносов вне зависимости от членства в товариществе. Садоводов-индивидуалов обязали вносить плату наравне с членами товарищества. С 1 октября 2019 года поправки в Гражданский процессуальный кодекс упростили порядок взыскания долгов по взносам: все долги в СНТ взыскиваются на основании судебного приказа», - сказал Чаплин.

Он добавил, что благодаря этим изменениям доля должников в отдельных СНТ сократилась с 30 до 10%.

«Конечно, многое зависит и от активности руководства товарищества, и от умения договариваться с соседями. Чем дружнее коллектив, тем меньше проблем с оплатой взносов», - отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что в 2020 году говорить о росте долгов по взносам еще рано, так как из-за ограничений не все провели общие собрания, а во многих СНТ приняли решение об оплате взносов в рассрочку.