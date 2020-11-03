РИАМО - 3 ноя. За последние сутки в столице скончались еще 63 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб.

За все время пандемии в Москве умерли 6 936 человек с коронавирусом.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении оперштаба.

С конца сентября в Москве наблюдается рост числа случаев коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим, школьников 6-11 классов отправили на дистанционное обучение, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

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3 НОЯБРЯ

- Еще 63 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6 936 человека.