РИАМО - 3 ноя. Первый день без осадков на этой неделе ожидает жителей Москвы и Московской области во вторник, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла, а в Подмосковье – от 5 до 10 градусов тепла.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 75%.