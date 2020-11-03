РИАМО – 3 ноя. В столице начали благоустройство территории у станции МЦД-2 Щукинская, работы проведут на улицах Щукинской, Маршала Василевского, Новощукинской, Академика Бочвара, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас дорога к станции не очень удобная, недостаточно освещена. В рамках запланированных работ покрытие тротуаров поменяют, установят бордюры, отделяющие их от проезжей части, обустроят парковку и стоянку для такси, поставят 10 навигационных стел», — сказал Бирюков.

Он добавил, что кабельные линии уберут под землю, что улучшит облик территории. У станции появятся три линии посадки на общественный транспорт. Остановки будут объединены в единый комплекс. Время прибытия автобусов можно будет посмотреть на табло.

Бирюков добавил, что на пересечении улиц Щукинской и Маршала Василевского появится новый наземный переход. На благоустраиваемой территории появятся 13 торшеров, 26 опор освещения, из которых восемь – контрастного. Переходы с контрастным освещением помогают предотвратить аварии. Благодаря такому освещению пешеход и разметка перехода становятся заметнее ночью.

В сквере с памятником маршалу Василевскому уложат гранитную плитку, установят фонари с энергосберегающими лампами, лавочки, приведут в порядок газон и зеленые насаждения.

Благоустройство планируют завершить в июне 2021 года.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>