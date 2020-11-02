РИАМО - 2 ноя. По итогам третьего квартала 2020 года 30 муниципалитетов Подмосковья соответствуют показателю обеспеченности парками из расчета один парк на 30 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, рейтингование помогает развитию парков, дает только положительные результаты в функционировании.

«Рейтингование парков культуры и отдыха проводится в целях оценки качества оказания услуг, которые получают посетители парков культуры и отдыха, а также оценки соответствия парков культуры и отдыха региональному парковому стандарту Московской области», - сказал Хайкин.

Показателю обеспеченности парками соответствуют такие муниципалитеты, как Бронницы, Волоколамский, Дзержинский, Дмитровский, Долгопрудный, Егорьевск, Зарайск, Ивантеевка, Истра, Кашира, Котельники, Красноармейск, Ленинский, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Лыткарино, Озеры, Орехово-Зуевский, Пущино, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Талдомский, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шаховская и Электрогорск.

По итогам третьего квартала 2020 года общий рейтинг парков культуры и отдыха составляет 65,7%. Динамика составляет 25,15%.