РИАМО - 2 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание в сарае в городском округе Лобня, в котором пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 20:57 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий пожара привлекались две единицы техники, семь человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 45 пожаров.

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае необходимости стоит обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.