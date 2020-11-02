РИАМО - 2 ноя. Более 30 заявителей приняли участие в заседании комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке при министерстве имущественных отношений Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На заседании рассмотрели 34 заявления по 836 объектам недвижимости. Комиссией приняты 14 положительных решений более чем по 460 объектам недвижимости.

«Отрицательные решения комиссии, которых обычно бывает примерно 30-40%, связаны с ошибками в отчетах о рыночной стоимости, поэтому оценщикам необходимо обратить особое внимание на требования федеральных стандартов оценки к составлению отчетов, чтобы избежать лишних временных и трудозатрат», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что члены комиссии всегда разъясняют свои решения. После устранения замечаний заявитель может подать пакет документов повторно.

Следующее онлайн-заседание комиссии состоится 12 ноября. Подать документы для рассмотрения можно до 5 ноября через портал РПГУ по ссылке.