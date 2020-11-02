РИАМО - 2 ноя. В первый день работы проекта по предоставлению скидок на проезд на двух линиях метро пассажиры подземки сэкономили около 1,6 миллиона рублей, скидку получили 79,8 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В московском метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд. Проект «Время ранних» распространяется на пассажиров, которые зайдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия подземки до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

«Подвели итоги первого дня работы эксперимента. С открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 скидкой воспользовались 79,8 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

Те, кто спустился в метро в это время, сэкономили почти 1,6 миллиона рублей.

Согласно мировому опыту, такие проекты помогают снизить нагрузку от пассажиров примерно на 8%. На Таганско-Краснопресненской линии снижение составит около 7%. Она является одной из наиболее загруженных в столичной подземке.