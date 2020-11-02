РИАМО - 2 ноя. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Москву посодействовать российским регионам в борьбе с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Я хотел бы тоже вас попросить с учетом и профессионализма московских медиков, и научной базы оказывать содействие коллегам, регионам. Что вы и делаете в Госсовете, в рабочей группе Госсовета», — сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что пока обстановка с коронавирусом в регионах страны остается сложной и призвал не ослаблять контроль. Для этого, по его мнению, следует увеличить количество машин скорой помощи, привлечь волонтеров и молодых врачей, наладить работу в приемных.

Все это хорошо работает в Москве, поэтому в мегаполисе удается хорошо справляться ростом числа зараженных.

«Вся медицинская система работает достаточно эффективно для того, чтобы обеспечивать население Москвы медицинскими услугами не только в случае заболевания коронавирусной инфекцией, но и других заболеваний. В первую очередь, конечно, в экстренных случаях. На сегодняшний день около 50 процентов коечного фонда находится в резерве, что дает запас прочности», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

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- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Попова: 90% случаев коронавируса выявили у приехавших из Турции россиян. После открытия границ из этой страны вернулись почти 1,5 миллиона человек.​

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- Около 16 тыс человек в Подмосковье лечатся от коронавируса на дому. Статистику озвучила глава областного Минздрава.

- Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание стационарам, на которые поступают жалобы от пациентов с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что такое поручение уже получил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

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- Более 5 млрд руб выделили регионам России на бесплатные лекарства от коронавируса. Бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся на дому.

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.