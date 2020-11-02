РИАМО - 2 ноя. Библиотеки Подмосковья проведут онлайн-мероприятия в рамках «Ночи искусств» 3 ноября, посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, лекциях, виртуальных встречах, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября.

«Многие библиотекари организуют мероприятия на патриотическую тематику – уже на следующий день вся Россия будет праздновать День народного единства», - говорится в сообщении.

Так, в Королеве библиотека имени С.Я. Маршака подготовила видеопрезентацию «Страницы русской истории», которая расскажет о событиях 1612 года.

Раменская городская библиотека подготовила онлайн-гид «Book-АРТ», который поможет читателям легко и удобно ориентироваться в мире книг об искусстве.

Саввинская библиотека организует виртуальное путешествие по Подмосковью по следам киногероев. Все, кто присоединится к экскурсии, узнают, какие известные российские фильмы снимались в регионе.

Центральная библиотека имени А.П. Чехова проведет два прямых эфира – поэтической гостиной «Искусство объединяет» и мастер-класса художника Татьяны Медведевой.