РИАМО - 2 ноя. Столичная Госавтоинспекция ведет активную работу по выявлению водителей, систематически не оплачивающих штрафы за нарушение ПДД, за 9 месяцев 2020 года составлено более 54 тысяч административных протоколов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Судебные приставы наложили арест и поместили на специализированную стоянку 449 транспортных средств.

«Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в сообщении.

Проверка на наличие у водителя штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий.