РИАМО - 2 ноя. Столичная Госавтоинспекция ведет активную работу по выявлению водителей, систематически не оплачивающих штрафы за нарушение ПДД, за 9 месяцев 2020 года составлено более 54 тысяч административных протоколов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Судебные приставы наложили арест и поместили на специализированную стоянку 449 транспортных средств.
Проверка на наличие у водителя штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий.
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