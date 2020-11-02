РИАМО - 2 ноя. Парковка со шлагбаумом около станции метро «Теплый Стан» с 1 ноября стала перехватывающей, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Автомобилисты смогут оставить там машины бесплатно, если продолжат путь на метро. Не платить за парковку можно с 05:30 до 02:00 при валидации проездных документов, подтверждающих совершение не менее двух поездок на метро или МЦД.

«Если водитель не воспользуется общественным транспортом, тарификация будет стандартной: с 06:00 до 22:00 – 50 рублей в час, с 22:00 до 06:00 – 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее – бесплатно (при непрерывной парковке)», - говорится в сообщении.

На парковке около метро «Теплый Стан» есть 25 парковочных мест, из которых три – для автомобилистов с ограниченными физическими возможностями.