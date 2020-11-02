РИАМО - 2 ноя. Москвичи предложат свои варианты названия Большого кольца метро в «Активном гражданине», название должно будет отражать масштаб этого проекта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Впервые название выбирали в 2017 году. Но после открытия первого участка год спустя его посчитали не совсем удачным.

«Новое кольцо метро — крупнейший транспортный проект в мире, поэтому его название должно быть не только ярким, но и отражать весь масштаб», - говорится в сообщении.

Новая линия будет иметь длину в 70 километров. На ней расположится 31 станция. На сегодняшний день работают 9 из них.

«За первые два года новой кольцевой линией воспользовались 58 миллионов раз. Благодаря новым станциям метрополитен станет ближе для сотен тысяч москвичей», - говорится в сообщении.