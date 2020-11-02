РИАМО – 2 ноя. После того, как российский президент Владимир Путин озвучил критику в адрес «Роскосмоса», генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин отметил, что программы были внесены в правительство страны в установленные сроки, и выразил надежду, что программы утвердят, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин потребовал объяснить, почему все еще не подтвердили проекты разработки сверхтяжелой ракеты, проекта «Сфера» и развития ГЛОНАСС.

«Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года», — сказал Рогозин.

Он выразил надежду, что программы будут утверждены.

Также он поблагодарил президента за поддержку развития «научного космоса».

Ранее глава компании говорил о том, что до конца года на утверждение правительства внесут Единую госпрограмму космической деятельности России.​