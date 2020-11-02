РИАМО - 2 ноя. Незаконная добыча песка в Солнечногорске обошлась местному жителю в более чем 2 миллиона рублей, за это нарушение на него подали в суд, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии природопользования Подмосковья.

Ранее благодаря административному расследованию было установлено, что на участке добывался песок без лицензии.

«За это гражданин был оштрафован. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, нанесенный недрам, который превысил 2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Гражданин отказался добровольно возместить ущерб. Поэтому областное Минэкологии подало иск в Зеленоградский районный суд. Решение вынесли в пользу ведомства.

«Нарушитель подал жалобу в Мосгорсуд с просьбой отменить это решение и пытался доказать, что он всего лишь организовал работы по устройству котлована под овощехранилище, а вывезенный песок, объем которого превысил 10 тысяч кубометров, якобы не продавал», - говорится в сообщении.

Однако суд в этом убедить не удалось, решение первой инстанции оставлено без изменения. Нарушителю предстоит возместить сумму ущерба.