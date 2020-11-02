РИАМО - 2 ноя. На северо-западе Москвы спасатели вскрыли дверь, которую захлопнула за собой и не смогла открыть девочка, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Происшествие случилось на Таллиннской улице, в доме 5.

«Мама вышла к соседке, а в это время ребенок захлопнул входную дверь квартиры», - говорится в сообщении.

При помощи аварийно-спасательного инструмента пожарные вскрыли дверь и помогли маме войти в квартиру. Ребенок не пострадал.