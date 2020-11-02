РИАМО - 2 ноя. В 2020 году жители городского округа Воскресенск представили на конкурс 12 проектов инициативного бюджетирования на общую сумму 3,9 миллиона рублей, все проекты успешно прошли все этапы конкурса и будут реализованы до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

Объем субсидии из бюджета Московской области составил 95% (3,705 миллиона рублей), вклад населения - 1% (39 тысяч рублей), из местного бюджета будет израсходовано 4% (156 тысяч рублей).

«Народный бюджет – новый инструмент взаимодействия жителей и власти. 2020 год ознаменован стартом в Московской области очень важной для развития местного самоуправления практики реализации проектов инициативного бюджетирования», — говорится в сообщении.

На данный момент реализовано два проекта инициативного бюджетирования: приобретение хоккейной формы для МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» стоимостью 250 тысяч рублей и приобретение компьютерного оборудования для МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» за 200 тысяч рублей.

В результате реализации проекта по приобретению хоккейной формы для спортивной школы олимпийского резерва «Химик» оказана помощь спортсменам, чьи результаты в тренировочном и соревновательном процессах лучше, чем у сверстников. Помощь также получили многодетные семьи, для которых приобретение формы очень затратно для семейного бюджета. Всего куплено 20 хоккейных шлемов и 20 перчаток.

В результате реализации проекта по приобретению компьютерного оборудования для общеобразовательной школы №11 стоимостью 200 тысяч рублей закуплено шесть современных компьютеров.

Инициатор обоих проектов - депутат Московской областной думы Алексей Мазуров.