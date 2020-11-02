РИАМО - 2 ноя. Размещение отходов не допустили в городе Ногинск Богородского городского округа, нарушителей задержали с поличным, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Задержанные сгружали порубочные остатки, отходы сноса и разбора зданий. У них изъяли фронтальный погрузчик и грузовик.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. Аккредитованная лаборатория проведет анализ проб отходов. Полиция начала доследственную проверку», - говорится в сообщении.

Случаи незаконного сброса в области происходит уже не в первый раз. В июле, к примеру, задержали нарушителей, сбрасывавших строительные отходы в Старой Купавне. Было изъято 10 единиц техники.

Позднее за аналогичное нарушение на 140 тысяч рублей оштрафовали компанию «Айтакс».