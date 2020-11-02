РИАМО - 2 ноя. Заключен контракт на проектирование детского сада в Луховицах, исполнителя выбрали после проведения конкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Контракт заключили с ООО «Мосрегионпроект». Объект построят по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«В этом году мы приступаем к проектированию нового объекта образования. Детский сад рассчитан на 140 мест», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству, комфортности и безопасности дошкольного образовательного учреждения.