РИАМО - 2 ноя. На госпрограмму «Культура Подмосковья» в 2021 году запланировано 4,8 миллиарда рублей расходов, основная часть пойдет на обеспечение деятельности государственных музеев, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Безусловно, пандемия коронавируса не смогла пройти незаметно, в том числе для бюджета. Тем не менее, в 2021 году развитию сферы культуры будет уделяться должное внимание. Так, основная часть расходов предусмотрена на обеспечение деятельности государственных музеев Московской области – больше 1 миллиарда рублей», — сказал зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров.

Также расходы по программе предусмотрены на развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии – 1,2 миллиарда рублей; развитие библиотечного дела – больше 120 миллионов рублей; создание музейных экспозиций и приобретение фондового и реставрационного оборудования – 3,8 миллиона рублей.

Кроме того, планируется потратить средства на ремонтно-реставрационные работы в объектах пяти государственных музеев Подмосковья: Государственного музея-заповедника «Зарайский Кремль»; Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея; Серпуховского историко-художественного музея; Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина» и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».

Согласно пояснительной записки к проекту закона, общий объем доходов бюджета Московской области в 2021 году составит более 583 миллиардов рублей, в 2022 году - более 616 миллиардов рублей и в 2023 году - более 748 миллиардов рублей.

Подмосковный бюджет на 2021 год останется социально ориентированным.