РИАМО - 2 ноя. В микрорайоне Новое Ступино городского округа Ступино построят детский сад на 140 мест, завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта», - говорится в сообщении.

Особое внимание при проектировании уделят удобству, комфортности и безопасности.

Объект будет построен по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.