РИАМО - 2 ноя. За минувшие сутки в 11 муниципалитетах Московской области не выявили случаев заражения коронавирусной инфекцией, во всем регионе за сутки выявили 556 случаев Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая инфицирования не выявили во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Пущине, Фрязине, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

В Королеве за сутки выявили 72 случая коронавируса, в Щелкове – 38, в Красногорске – 36, в Раменском – 29, в Мытищах – 27, в Егорьевске – 19, в Домодедове – 18, в Воскресенске, Коломне и Ленинском округе – по 17, в Пушкинском округе - 15, в Протвине, Солнечногорске и Талдомском округе – по 14, в Одинцовском округе и Подольске – по 13, в Клину – 12, в Дзержинском и Луховицах – по 11.

В Балашихе выявили 10 случаев, в Ивантеевке – девять, в Богородском и Орехово-Зуевском округах, Дубне, Истре, Реутове – по восемь, в Озерах и Лосино-Петровском – по семь, в Дмитровском округе, Жуковском, Серпухове, Химках и Электростали – по шесть, в Долгопрудном и Шатуре – по пять, в Лобне, Можайском и Рузском округах – по четыре, в Зарайске, Лыткарине и Павловском Посаде – по три; в Кашире, Краснознаменске, Люберцах и Серебряных Прудах – по два, в Бронницах, Котельниках, Красноармейске, Рошале, Сергиево-Посадском округе, Ступине и Чехове – по одному.

За весь период пандемии в Московской области выявили 87 922 случая заражения коронавирусом, 65 454 человека выздоровели, 1 627 пациентов скончались.

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- Массовая вакцинация россиян «ЭпиВакКороной» начнется в 2021 году. Прививку будут делать бесплатно и на добровольной основе.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Пандемия положительно повлияла на отношение россиян к окружающей среде. Люди стремятся за город, работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетителям МакАвто cети McDonald's в столице не нужен будет QR-код, чтобы заказать еду. Система чекинов распространяется только на сами рестораны.

- Попова: 90% случаев коронавируса выявили у приехавших из Турции россиян. После открытия границ из этой страны вернулись почти 1,5 миллиона человек.​

- В Подмосковье выявили более 5 тыс нарушителей масочного режима с 1 октября. Зафиксировано 2338 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Рестораны McDonald’s в Москве введут систему чек‑инов. С помощью этого новшества можно отслеживать потенциальные контакты заразившихся коронавирусом.

- Предварительную запись на получение услуг в ЗАГСах ввели в Подмосковье. График работы остается прежним.

- В Подмосковье ввели ограничение на число гостей во время проведения бракосочетаний в ЗАГС. Их должно быть не более десяти человек.

- Около 16 тыс человек в Подмосковье лечатся от коронавируса на дому. Статистику озвучила глава областного Минздрава.

- Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание стационарам, на которые поступают жалобы от пациентов с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что такое поручение уже получил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

- До 19 тыс коек для Covid‑пациентов планируют открыть в Подмосковье к 15 ноября. Работы проводятся в плановом режиме.

- Более 5 млрд руб выделили регионам России на бесплатные лекарства от коронавируса. Бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся на дому.

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.